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ミニキーボードCASIO SA-76
商品番号 C98575431390
商品名

ミニキーボードCASIO SA-76
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOSA-76カシオ計算機定価：¥10000#カシオ計算機#CASIOSA_763,4年前に家電量販店で新品で購入。仕事用で購入したもののほとんど使用せず、そのまま保管していたもの。
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