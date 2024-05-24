【ゴジラ・シリーズ】メカ・キングギドラ　バンダイ　東宝　1991年　ソフビ

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商品詳細
【ゴジラ・シリーズ】メカ・キングギドラ バンダイ 東宝 1991年 ソフビメカ・キングギドラのソフビのフィギュアです。1991年に購入。洗浄済み。経年の変色、ソフビ素材の劣化はあります。（写真参照）家族が子どもの頃に遊んだものです。サイズ：約30×34×38センチお値下げ不可です。ペット、喫煙者との同居はありません。基本的に土日の発送になります。よろしくお願いいたします。人気キャラクター...メカ・キングギドラフィギュアシリーズ...ゴジラ/ガメラ/その他怪獣
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