掛け軸　雪渓　結城素明

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商品詳細
結城素明 明治から昭和にかけて活躍した日本画家日本芸術院会員古い書画にご理解をいただけます方にご購入いただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/calling389350.html
http://narcologia.ru/goods/traverse793526.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate212777.html
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