中国　染付　水注　鳳凰花唐草図

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商品詳細
中国染付花唐草図の古い水注です。鳳凰が二羽舞っており、その周りが花唐草で飾られた美しい水注です。持ち手は竹を模しているのでしょう。ゆったりとした姿形が心地よい一品です。サイズ 左右/約23.5cm 高さ/約17.5cmよろしくお願い致します。
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