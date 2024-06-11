SEVENTEEN ウォヌ トレカ

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商品詳細
SEVENTEENウォヌのトレカ、ポストカード、ミニカード等57点セットです※バラ売り不可2-4枚目に少しアップにしたもの掲載しておりますのでご確認ください。複数ずつまとめて厚紙orダンボール補強し防水を行い封筒で発送いたします。見る限り傷等ありませんが素人保管、海外製品のため気になる方のご購入は御遠慮ください。プラス222円で硬質ケース対応可(大きめのものに複数まとめてになります)他商品とおまとめの場合は購入前にコメントお願いいたします。送料分引かせていただきます。#り♡セブチこのタグで出品しているSEVENTEEN関連のグッズご確認ください※即購入可セブチセブチカフェSEVENTEENCafeケレンCARATLANDあいのちからSVTドームYourchoiceFaceTheSunincompleteヘンガレ24HHMVユニバweversesemicolonビザサン
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