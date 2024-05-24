technics テクニクス SH-DJ1200 ·DJミキサー　動作確認済

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中古品のTechnics、DJミキサー/SH-DX1200 BKのご紹介です。

種類···DJミキサー technicsテクニクスSH-DJ1200本体、電源ケーブルのみ通電確認済み梱包はプチプチ、段ボールにて発送します。■コンディション・使用に影響の出るものではありませんが、使用感、擦れや小傷はありますので、現状品としてお買い得な価格として出品致します。・破損等はございません。写真をご確認下さい。・完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。■注意事項・現状品である事をご理解の上、ご入札下さい。・現状品の為、全ての動作を保証するものではありません。