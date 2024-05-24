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レア！桑田佳祐　2011 宮城ライブ　Tシャツ3枚セット　S サザン
商品番号 I27811173448
商品名

レア！桑田佳祐　2011 宮城ライブ　Tシャツ3枚セット　S サザン
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

被災地を励ます為にご遺体の安置所だったセキスイハイムアリーナを、震災後初めて使用しての宮城ライブ。桑田さんご自身も大病後でした。大変思いのこもったライブで何度も何度も涙が出たのを思い出します。大変貴重な桑田佳祐さんのグッズですが、大切に着てくださる方へお譲りしたいです。大切にしていましたが、あくまでも個人保管品です。細かいことが気になる方はご購入をお控えください。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。#サザンオールスターズ
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