トイズマッコイ　スティーブマックイーン　拳銃無宿　フィギュア

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商品詳細
トイズマッコイスティーブマックイーン 拳銃無宿 フィギュア当時物日本製ボディはタカラ製＋別売り ジャケット シリアルナンバー付き限定品（新品未使用）のセットです。フィギュアはヒールの滑車部も破損なく美品です。※フィギュアの右太もも部分にわずかに汚れがあります。（画像を確認ください）
http://narcologia.ru/goods/tenet604163.html
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