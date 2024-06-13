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最安値 ポケモンカード Tier4チャンネル考案 優勝 構築済デッキ
商品番号 L83442534694
商品名

最安値 ポケモンカード Tier4チャンネル考案 優勝 構築済デッキ
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードサーフゴーexTier4チャンネル考案構築済みデッキ全て新品未使用です。ボスの指令のみ2枚目の画像と異なりゲーチスです。お送りするのは3枚目と4枚目のものです。4枚目は組み換え用パーツでおつけしています。全てスリーブにて保管しております。プレイ用です。折れ防止、水濡れ防止の梱包でお送りします。
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