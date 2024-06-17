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オーディオテクニカ　(AT2020 マイク)
商品番号 J17035980023
商品名

オーディオテクニカ　(AT2020 マイク)
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年の3月10日に購入。保証書あり。マイクケーブルも付属させました！未使用です！唾液の飛散など無しです！マイクスタンドと適合せず出品。インターフェースありますが、インターフェースはコメントで付属させるかどうか決めます！スタインバーグのUR12です！あれば便利です！しかし、ここでは紹介のみで、付属はさせておりません！つけて欲しい方は合わせての値段をご提示していただけると助かります！紹介までにインターフェースは載せておきます！価格はご交渉承ります！インターフェース込みでの値段は20000とさせていただきますが、両方が、新品同様です！
http://narcologia.ru/goods/passionate197513.html
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