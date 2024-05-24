25枚限定 坂本勇人 サイン 写真 カード エポック

坂本勇人選手サイン写真カードシルバーホイルサインネイチャーパックアウト後、スリーブとローダーに入れて暗所で保管しておりました。状態は画像にて確認をお願い致します。完美品をお求めの方はご遠慮ください。エポック2019読売ジャイアンツ検索用WBC日本代表大谷翔平山本由伸佐々木朗希



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