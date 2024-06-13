清代【白南京】中国古玩 江户時代 骨董 陶磁 白磁寿字紋 小皿 4客 ...

詳しくは画像参照下さい商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。唐物 清代【白南京】 白磁寿字紋 小皿 4客【商品の説明】ブランド.唐物 清代【白南京】 白磁寿字紋 小皿 7客サイズ 高さ 約 2.1cm 直径 約 12.3cm ご入札の際に、画像をよくご覧になり、また判断をいただき、ご入札頂ければ幸いです。写真は撮影方法・照明・カメラの型式・御客様のモニターの等の関係で、実際の商品と画像の色が多少異なる場合があります、御了承の上御入札下さい。



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