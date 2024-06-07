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- 【40個セット】群馬限定 スティッチ 高原キャベツ 根付 ストラップ ①
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商品詳細
40個セットです。在庫多数ございますので、ご希望の場合はお申し付け下さいませ。新品ではありますが、倉庫にて長期間保管されていた古い商品ですので、外装の劣化や汚れ等ある場合がございます。ご了承の上ご購入下さいませ。群馬限定高原キャベツご当地スティッチ根付ストラップ
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