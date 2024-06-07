【40個セット】群馬限定　スティッチ　高原キャベツ　根付　ストラップ　①

40個セットです。在庫多数ございますので、ご希望の場合はお申し付け下さいませ。新品ではありますが、倉庫にて長期間保管されていた古い商品ですので、外装の劣化や汚れ等ある場合がございます。ご了承の上ご購入下さいませ。群馬限定高原キャベツご当地スティッチ根付ストラップ



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