エヴァ 500 TYPE EVA 懐中時計

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商品詳細
エヴァンゲリオン新幹線500TYPEEVAの運行終了を記念して500個限定で販売された懐中時計です。盤面等保護フィルムが貼られたままの未使用品です。付属のプレートにシリアルナンバーが刻印されています。#エヴァ#新劇場版#エヴァンゲリオン#新幹線#JR西日本#懐中時計
http://narcologia.ru/goods/Addict51818.html
http://narcologia.ru/goods/mythic418635.html
http://narcologia.ru/goods/seamless544329.html
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