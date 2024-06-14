美品 茶道具 膳燭 夜咄道具 燭台 元箱

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茶道具膳燭夜咄道具燭台でございます。お品物時代感や微細なスレ・汚れ・小キズございますが、目立ったダメージは無く良好な状態です。サイズ:台径約14㎝高さ約41.5㎝(伸ばした時の最大)約59.8㎝ 管理番号B-086★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。