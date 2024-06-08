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三線一式セット　8/20までの出品
商品番号 S62858150893
商品名

三線一式セット　8/20までの出品
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 8,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2017年に母が購入趣味で初めて、ちょこちょこと買い足していったものです。習っていた際の楽譜、購入した楽譜もお付けします。買ってすぐ使い始めることができます。今から始める方に是非おすすめです。三線、一式セット、趣味、おうち時間、沖縄、民謡
http://narcologia.ru/goods/peroration572515.html
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