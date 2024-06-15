MARVEL キャプテンアメリカ　ホットトイズ

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商品詳細
スケール···1/6キャプテンアメリカのホットトイズになります。ベルト部分が壊れています。箱はありません。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper522009.html
http://narcologia.ru/goods/moisture812669.html
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