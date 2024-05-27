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- [ベースアンプ]Marshall MB15
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商品詳細
ベース用アンプMarshallMB15です。2014年頃に購入したものの、数回程度しか使用せず、保管していました。ご質問がございましたら、お気軽にお問い合せください。詳細は以下の通りです。ブランド:Marshall型 番:MB15備考:・箱なしのため、プチプチで簡易梱包で発送・背面に白色の汚れあり(画像2枚目参照)
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