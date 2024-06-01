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ポケモンカード vstar ユニバース アルセウス vstar UR
商品番号 D78012879863
商品名

ポケモンカード vstar ユニバース アルセウス vstar UR
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・アルセウスvstarURパックを開封後、すぐにスリーブにいれて保管しています。トラブル防止のため画像でご確認の上購入をお考え願います。神経質な方はお控え願います。即日発送致します！発送の際は水濡れ防止の為ビニール袋に入れ梱包致します。折れ対策も致しますすり替え防止の為、返品・交換は一切行っておりません。※何かご不明な点があれば遠慮なしにコメント承っています！最後までお読み頂きありがとうございます★ご縁がありましたら良いお取引ができるよう努力させて頂きますので、宜しくお願い致します★最後まで誠意を持ってお取り引きの程宜しくお願い致します！※何かご不明な点があれば遠慮なしにコメント承っています！ボックスパックシングル...デッキ(まとめ売り)
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