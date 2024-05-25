(819)★木製★花台3個セット★★

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ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★木製☆花台3個セットです。サイズは大18cm×4cmで乗せる部分は直径15cmです。中14cm×3.5cmで乗せる部分は直径12cmです。小11cm×3cmで乗せる部分は直径9cmです。★目立った汚れはございませんが自宅保管の為ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#食器#工芸品#取り皿#器#皿#割烹#茶道具 #茶道 #器 #塗 #漆 #盆 #掻合塗 #花台 #台 #壺 #床の間種類...その他