松田聖子さん　ジャージ

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商品詳細
グッズ種類···その他HappyBirthdayファスナー、ジャージ左右にポケットあり色 黒sizeM生地はわりと薄いです。②この写真が実際の色と近いです。※自宅での保管です※写真を撮るために袋から出しました。※先に購入された方が優先となりますのでご了承下さい。
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