DUAL D1 proウォルナット　カリンバ

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商品詳細
DUALD1proウォルナット カリンバです。カリンバ奏者AprilYangさんプロデュースされた電子カリンバになります。購入しましたが練習する時間がなくほとんど使用していません。付属品は画像の通りです。素人保管、素人検品のためご理解の程よろしくお願いいたします。特徴イヤホンやスピーカーを接続し、カリンバ上部のスイッチを押すと5種類の音色に変更できます。使い方イヤホンかオーディオケーブルをカリンバに接続し、背面のDUALという文字が三回点滅を終えるまで電源ボタンを３秒以上長押しします。イヤホンかオーディオケーブルを繋いでいないと電源をオンにすることはできないようです。充電充電の際は、付属の充電用ケーブルを使用します。充電用ケーブルをUSBポートとカリンバに接続します。この時背面のDUALという文字が赤色に点灯します。点灯が消えると充電が完了です。※急速充電器等、電圧が5Vが超えるものは使用しないようにしてください。
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