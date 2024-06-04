ロイヤルカナン　腎臓サポート　リキッド　犬用食事療法食　6本

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商品詳細
ロイヤルカナン腎臓サポート犬用食事療法食自宅保管の未開封新品です。賞味期限が近いです。気にならない方よろしくお願いします。腎臓サポート 200ml×6本賞味期限 2023年11月24日 6本フードの種類···流動食ペットの種類···犬
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