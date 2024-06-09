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ドッグウェル　ミニシザー　DMC-55
商品番号 U84973608031
商品名

ドッグウェル　ミニシザー　DMC-55
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドッグウェル5.5インチシザーそれなりに使用しました。研いでからの使用をお勧めします。定価18,000リング、コームお付けします。中古品ですので、取り切れない毛など付いています気になる方は御遠慮下さい。トリミングトリミングシザーハサミトリマー犬カット用品の種類···お手入れ・トリミング用品
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