ドッグウェル　ミニシザー　DMC-55

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商品詳細
ドッグウェル5.5インチシザーそれなりに使用しました。研いでからの使用をお勧めします。定価18,000リング、コームお付けします。中古品ですので、取り切れない毛など付いています気になる方は御遠慮下さい。トリミングトリミングシザーハサミトリマー犬カット用品の種類···お手入れ・トリミング用品
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