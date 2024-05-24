ADAスーパージェットフィルターES600【最終値下げ】

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商品詳細
ADAスーパージェットフィルターES-600約5年使用です。最近まで使ってましたので使用問題無しです。使用による傷や汚れあります。フィルター下の防振マットは張り付いていますのでこのまま発送します。発送前に分解洗浄もしております。その後水流確認済みです。分解洗浄しましたので水流も勢いがあり問題無しです。おまけで分解洗浄時に役立つお掃除ブラシ新品も2個お付けします。画像の物が全てです。中古品になりますので気になる方はご購入をお控え下さい。用品の種類···水槽用フィルターADAアクアデザインアマノ観賞魚の種類···熱帯魚
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