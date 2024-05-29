PERSONS　パーソンズ　麻混リラクジングシャツジャケット　S

#badminton13yのレディース商品一覧はこちら！PERSONS パーソンズ 麻混リラクジングシャツジャケット S数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。2021年8月にQVCで購入した新品未使用タグなし商品です。\u003c商品説明\u003e麻混の布帛ジャケットです。シャツ地の様な程良い薄手の素材でゴワつき感がなく、オーバーサイズのゆったりした楽な着心地で、カーディガンな感覚で羽織れます。太めのパンツ、細身パンツ、スカート、ワンピースなど、合わせるアイテムを選ばず着回し力抜群。カジュアルな春夏ファッションの上にさっと合わせるだけで上品なおでかけスタイルに変わります。【カラー】ダスティピンク【サイズ】Sバスト122（72〜80）着丈66裄丈55＊素人保管、素人検品ですので神経質な方や完璧を求められる方はご遠慮下さい。＊他サイトでも出品しておりますので、そちらで売れた場合は予告なく削除致します。ご了承ください。#badminton13yのレディース商品一覧はこちら！ショップチャンネルQVCPERSONSパーソンズ



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