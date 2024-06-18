アダムエロペ オーバーサイズ バックツイストコクーンシャツ ホワイト 白

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ご覧いただきありがとうございます♪まとめて購入していただいた場合は、割引もさせていただきます!◆商品説明◆ADAMETROPE'のシャツ、ブラウスになります！汚れなくまだまだ気持ちよく使用していただけるお品物です。イージーケアで機能性も兼ね備えた主役級バックツイストコクーンシャツ♪バックスタイルにねじりのデザインを取り入れ、コットンでもしわになりにくいイージーケア素材を使用しており、機能性も兼ね備えています。チュニック丈なので、パンツはもちろんタイトスカートとも相性抜群。一枚だけでスタイリングが完成するデザインシャツは着るだけで気分が上がるアイテムです(*´∀`)定価15400円イエナフレームワークユナイテッドアローズジャーナルスタンダードスピック\u0026スパンアーバンリサーチアダムエロペビームストゥモローランドがお好きな方にもオススメです。◆サイズ◆表記 F着丈 73cm 身幅 68cm 肩幅 55cm袖丈54cm◆ブランド名◆ADAMETROPE'アダムエロペ◆タイトル◆アダムエロペオーバーサイズバックツイストコクーンシャツホワイト白◆管理番号◆A4069◆関連キーワード◆プライベート 結婚式 仕事 パーティ シンプル セミナー デート革靴就活 ビジネスイタリア かわいい おしゃれ ストリート ハイブランド他にも出品しておりますので是非ご覧ください。