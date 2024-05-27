新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L

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ご覧頂きありがとうございます。袖のくるみボタンと胸元のピンタックがアクセントとなり、可愛らしく上品な印象です。洗練されたデザインとピンクとホワイトのカラーリングが普段のコーデを格上げしてくれます。さらっとした柔らかい素材を使用しており、肌触りも良いです。●ブランドRoseTiaraローズティアラ●カラーピンクホワイト 白●サイズ：タグ表記46（4L）肩幅 41cm袖丈60cm身幅52cm着丈57cm手作業による採寸のため、若干の誤差はご了承ください。●ポケット無し●伸縮性有り●透け感無しカラー···ピンク、ホワイト袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···バンドカラー素材···レーヨン