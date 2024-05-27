  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
商品番号 S21218026766
商品名

新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
ブランド名 ローズティアラ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。袖のくるみボタンと胸元のピンタックがアクセントとなり、可愛らしく上品な印象です。洗練されたデザインとピンクとホワイトのカラーリングが普段のコーデを格上げしてくれます。さらっとした柔らかい素材を使用しており、肌触りも良いです。●ブランドRoseTiaraローズティアラ●カラーピンクホワイト　白●サイズ：タグ表記46（4L）肩幅　　41cm袖丈60cm身幅52cm着丈57cm手作業による採寸のため、若干の誤差はご了承ください。●ポケット無し●伸縮性有り●透け感無しカラー···ピンク、ホワイト袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···バンドカラー素材···レーヨン
http://narcologia.ru/goods/providence510094.html
http://narcologia.ru/goods/marshal647180.html
http://narcologia.ru/goods/passivity16783.html
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
Rose Tiara - 新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンド ...
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
新着商品 新品タグ付き ローズティアラ 長袖 シャツ ブラウス バンド ...
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
花襟ブラウス／ 大きいサイズ ローズティアラ
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
花襟ブラウス／ 大きいサイズ ローズティアラ
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
Alinoma】フリル袖バックリボンブラウスローズティアラ(Rose Tiara ...
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
Alinoma】ビックカラーチュニック／大きいサイズ ローズティアラローズ ...
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
Rose Tiara - 46大きいサイズ ローズティアラ エレガント♡ゆったり ...
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
フリルバルーンブラウス
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
Alinoma】22fabric / ヨーク切替ブラウス／ 大きいサイズ ローズ ...
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
フリルブラウス
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
セール】フリル襟ブラウス(505271199) | ローズティアラ(Rose Tiara(L ...
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
花襟ブラウス／ 大きいサイズ ローズティアラ
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
フリルバルーンブラウス
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
Rose Tiara - 46大きいサイズ ローズティアラ エレガント♡ゆったり ...
新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
セール】フリル襟ブラウス(505271199) | ローズティアラ(Rose Tiara(L ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru