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- 新品タグ付 ローズティアラ シャツ ブラウス バンドカラー くるみボタン 4L
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。袖のくるみボタンと胸元のピンタックがアクセントとなり、可愛らしく上品な印象です。洗練されたデザインとピンクとホワイトのカラーリングが普段のコーデを格上げしてくれます。さらっとした柔らかい素材を使用しており、肌触りも良いです。●ブランドRoseTiaraローズティアラ●カラーピンクホワイト 白●サイズ：タグ表記46（4L）肩幅 41cm袖丈60cm身幅52cm着丈57cm手作業による採寸のため、若干の誤差はご了承ください。●ポケット無し●伸縮性有り●透け感無しカラー···ピンク、ホワイト袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···バンドカラー素材···レーヨン
http://narcologia.ru/goods/providence510094.html
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