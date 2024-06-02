キプリングのメタリックグロウのナイロンショルダーバッグ

自宅保管です。1回使ったか、使っていないかぐらいなので状態はとても良いです。是非ともご検討くださいませ。※こちらの商品はぺたんこにしてでの発送になります。◇キプリングKiplingCAI。コンパクトなサイズ感のショルダーですが、たっぷりとマチがあるので、幅のあるポーチやお財布もすっきり収納。フロントのジッパーポケットオープンポケットには定期や小銭など手早く出し入れできるものを。色：MetallicGlow（48I）サイズ(cm)：H22W28D14重さ：330.0g表素材：ナイロン原産国：カンボジア【Kipling（キプリング）】1987年、世界のファッションの中心地のひとつである、ベルギーのアントワープからキプリングのサクセスストーリーが始まりました。ブランドの象徴でもある軽くてスタイリッシュなクリンクルナイロン素材を開発し、バッグを制作したのが始まりでした。考え抜かれた機能性に、クリエイティブで独創的なデザインを取り入れることで、カジュアルでクールなキプリングのバッグが完成しました。キプリングは、単なるバッグブランドではなく、あなたの生き方、歩み方を刺激するブランドなのです。いつも前向きな姿勢で生きる、明るく、自由に、全てを受け入れて生きる、そんな思いをブランドメッセージLive.Light「自分らしく、輝く」に込めています。キプリングは現在世界80ヶ国以上で、7,500を超える店舗とオンラインで展開するバッグブランドとして知られています。#バッグ #ショルダーバッグ #キプリングのバッグ #メタリックグロウ



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