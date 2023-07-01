タリアストア　カゴバッグ　ハンドバッグ　ラフィア　ヴィンテージ

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タリアストアさんにて購入致しました。使用する機会がないため、出品致します。ヴィンテージ品にご理解ある方のご購入をお願い致しますm(__)m購入してから、一度も使用しておらず、まだまだ使って頂けると思います。購入価格は26000円程でした。サイズ 縦 35.5㎝ 横48㎝ マチ12㎝形を崩さないよう、2つ折りにして発送いたします。何かご質問等ございましたら、お気軽にお声掛けください(^^)zigkiarisvintageozvintagesunnyvintageVintageitimimilliVintagesiironinowvintageジャンティークフミカウチダjantiquesnico.bankhookedvintagehikarivintageminamilittlesuziearcavintagevinivinimocnayuta古着