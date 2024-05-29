本日限定　ウェッジウッド　レザー　折り財布　がま口　本革　日本製

素敵な色合いのお品物です。いかがでしょうか？#ウェッジウッド#WEDGWOODレザー本革折り財布がま口ガマ口お財布未使用品スカイブルー水色新品、未使用品ですが、購入したばかりではありません。※2つ折り財布の為、折りシワなどあります。画像をご確認の上、ご購入ください。自宅保管のため、気になる方、完璧を求める方はご遠慮ください。※すり替え防止の為、 キャンセル、返品はお断りします。 ご了承下さい。#ジャスパー#壺#マーク#レア#ビンテージ#ヴィンテージ#廃盤#デットストック



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