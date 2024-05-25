TINA:JOJUN ちび襟半袖ブラウス　クリーム

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ZOZOTOWNで購入し2度着用しました。クリーニングに出した後、クローゼットで保管していました。発送の際は小さく畳んで発送させていただきます。ご質問などございましたらお気軽にコメントください。#TINAJOJUN#半袖ブラウス