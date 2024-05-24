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【美品】sultan スルタン 半袖 ポロ グレー luxe
商品番号 S20296083954
商品名

【美品】sultan スルタン 半袖 ポロ グレー luxe
ブランド名 ジャーナルスタンダードラックス
特別価格 税込 1,657 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャーナルスタンダードラックスで購入スルタンSULTAN半袖プルオーバーネイビーが入ったような、グレーのお色です。もともとネップが入っている生地で、霜降りのような感じもあります。古着をリメイクして作られているので、とても柔らかく薄手で、着心地が良いです。デニムにも、ロングスカートにも合います。着用回数は５回以下で、傷、汚れのない美品と思いますが、あくまで中古品となります。ブランド特有のダメージ感もありますので、その点をご理解いただける方に。小さく畳んで発送します。素材、サイズ　表記なしおそらく綿だと思われます。若干のストレッチ性あり。身幅　41.5着丈　67ほか出品物も、よろしければご覧ください！#JOY☆のアパレル一覧はこちら♫#JOY☆の出品商品一覧はこちら♫ラックス　JOURNALSTANDARDL'ESSAGE レサージュ　DeuxieemeClassドゥーズィーエムクラスL’AppartementアパルトモンAPSTUDIOIENAイエナURBANRESERCHアーバンリサーチBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSユナイテッドアローズTOMORROWLANDトゥモローランド Plage  SpickandSpanスピック＆スパン　BEAMS　ビームス　FRAMeWORKフレームワークグッドグリーフレミレリーフロンハーマンポールハーデンイヴアンドリューダニエラグレジスアーツ\u0026サイエンストゥジューキャピタル
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