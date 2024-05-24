【美品】sultan スルタン 半袖 ポロ グレー luxe

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ジャーナルスタンダードラックスで購入スルタンSULTAN半袖プルオーバーネイビーが入ったような、グレーのお色です。もともとネップが入っている生地で、霜降りのような感じもあります。古着をリメイクして作られているので、とても柔らかく薄手で、着心地が良いです。デニムにも、ロングスカートにも合います。着用回数は５回以下で、傷、汚れのない美品と思いますが、あくまで中古品となります。ブランド特有のダメージ感もありますので、その点をご理解いただける方に。小さく畳んで発送します。素材、サイズ 表記なしおそらく綿だと思われます。若干のストレッチ性あり。身幅 41.5着丈 67ほか出品物も、よろしければご覧ください！#JOY☆のアパレル一覧はこちら♫#JOY☆の出品商品一覧はこちら♫ラックス JOURNALSTANDARDL'ESSAGE レサージュ DeuxieemeClassドゥーズィーエムクラスL’AppartementアパルトモンAPSTUDIOIENAイエナURBANRESERCHアーバンリサーチBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSユナイテッドアローズTOMORROWLANDトゥモローランド Plage SpickandSpanスピック＆スパン BEAMS ビームス FRAMeWORKフレームワークグッドグリーフレミレリーフロンハーマンポールハーデンイヴアンドリューダニエラグレジスアーツ\u0026サイエンストゥジューキャピタル