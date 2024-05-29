2WAY / Alleyオフショルダーフリルミニブラウス

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タグなしカラーアイボリー総丈55cmAlleybywcloset▼デザイン・抜け感をプラスできる軽い素材の華奢見えトップス・全体にフリルがあり歩くたびに揺れる可愛いデザインです・前後で着用できるデザインで着回しも抜群・リボンデザインで女性らしい印象を与えます・細かい総柄デザインで気分も上がります▼コーディネートいつものスタイリングにプラスするだけでオシャレなスタイリングに格上げできます。TシャツやロンTの上に合わせるだけでも◎寒くなったら、ニットの上に合わせても可愛いです。リボンのデザインでサイズ調節しやすいので、着まわしやすいのも嬉しいポイントです。--------------------裏地：なし透け感：ややあり厚さ：普通伸縮性：なし洗濯方法：手洗い可--------------------素材再生繊維(セルロース)79% ナイロン21%