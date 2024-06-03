人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ

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ご覧いただきありがとうございます！ご質問などごさいましたら、お気軽にコメントください。●商品名人気✨【PINKHOUSEピンクハウス】ホワイト白シャツ●ブランドPINKHOUSEピンクハウス●表記サイズ表記サイズの記載がないためフリーサイズとしています。 着丈●約53cｍ 袖丈●約15.5ｃｍ 身幅●約49ｃｍ 肩幅●約48ｃｍ＊平置きメジャー採寸になります。素人採寸につき多少の誤差はご理解下さい。普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います。●素材●綿100%●状態●目立った傷や汚れなし 8、9枚目のような小さな点シミ、ボタンのほつれ(10枚目等)など使用感はありますが、まだまだご使用いただけれお品です。●発送コンパクトに梱包して発送します。圧縮する場合もありますので、畳ジワなどあらかじめご了承ください。ご検討よろしくお願いします。