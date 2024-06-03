- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- 人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！ご質問などごさいましたら、お気軽にコメントください。●商品名人気✨【PINKHOUSEピンクハウス】ホワイト白シャツ●ブランドPINKHOUSEピンクハウス●表記サイズ表記サイズの記載がないためフリーサイズとしています。 着丈●約53cｍ 袖丈●約15.5ｃｍ 身幅●約49ｃｍ 肩幅●約48ｃｍ＊平置きメジャー採寸になります。素人採寸につき多少の誤差はご理解下さい。普段お使いのお洋服と寸法を比較していただければイメージしやすいかと思います。●素材●綿100%●状態●目立った傷や汚れなし 8、9枚目のような小さな点シミ、ボタンのほつれ(10枚目等)など使用感はありますが、まだまだご使用いただけれお品です。●発送コンパクトに梱包して発送します。圧縮する場合もありますので、畳ジワなどあらかじめご了承ください。ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/scissoring113896.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic283437.html
http://narcologia.ru/goods/encourage754172.html
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
http://narcologia.ru/goods/scissoring113896.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic283437.html
http://narcologia.ru/goods/encourage754172.html
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ
人気✨【PINK HOUSE ピンクハウス】ホワイト 白 シャツ