天然石ルチルクォーツ念珠108珠

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商品詳細
カラー···ゴールドオールルチルクォーツでできた念珠です。透明感あるキレイなルチルです。珠サイズ大 10ミリ中 7ミリ小 5ミリご購入後は、浄化してからの発送となります。大変珍しい商品です。探されていた方是非ご検討ください。
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