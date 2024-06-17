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天然石ルチルクォーツ念珠108珠
商品番号 Q12849438503
商品名

天然石ルチルクォーツ念珠108珠
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 10,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ゴールドオールルチルクォーツでできた念珠です。透明感あるキレイなルチルです。珠サイズ大　10ミリ中　7ミリ小　5ミリご購入後は、浄化してからの発送となります。大変珍しい商品です。探されていた方是非ご検討ください。
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