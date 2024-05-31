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STAR JEWELRY　スタージュエリー　クロスダイヤモンドネックレス　K18
商品番号 O10453367104
商品名

STAR JEWELRY　スタージュエリー　クロスダイヤモンドネックレス　K18
ブランド名 スタージュエリー
特別価格 税込 11,954 円
在庫状況 あり

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商品詳細

私自身もジュエリーが大好きです！気に入ったらもう出会えないかも...そんな出会いを楽しんでください。総評価35000達成！【商品の概要】［アイテム名］STARJEWELRY　スタージュエリー　クロスダイヤモンドネックレス　K18WGD0.03ct［ENGLISH　ItemName］STARJEWELRYStarJewelryCrossDiamondNecklaceK18WGD0.03ct[材質]materialK18WGホワイトゴールドwhitegold[サイズ]sizeペンダントサイズ　8.1mm×6.3mm全長　40cm調整丸カンあり[重量]weight1.1g【商品の状態】condition新品同様asgoodasnew【フォロワー様5％オフ】注意！必ず購入前に！！こちらのアカウントをフォローしてコメントに『フォローしました』とお伝え頂くと商品価格より5%お値下げさせていただきます。更にリピーター様は購入前に「リピーターです」と一言添えて頂きますと更に5%お値下げさせて頂きます。必ずご購入前に申し付けくださいませ。購入後はお値下げできません【ラッピング無料】ご希望の方は無料でギフトラッピングを付けさせていただきます。【その他】当社の品物はお客様からの買い取り、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。100％正規品になりますのでご安心ください年中無休！24時間営業！年末年始！お盆休みなどはございません。起きていたら専用などコメントに即対応、返信致します。安く仕入れたら相場関係なくお安く出品致します！他で売れたらすぐに消します！その他お気軽にご質問くださいませ。全て一点物ですので気に入られましたら早めにご購入ください。基本早い者勝ちです。消費税無し！フォロワー様5%割り引き！リピーター様更に5%割り引き！毎朝平均30品新規出品！送料無料！#結婚#卒業#婚約#パーティー#入学#葬式#冠婚葬祭#旅行#トレンド#流行り#秋#冬#綺麗#未使用　に近い#80年代#90年代#昭和#平成#ヴィンテージ#アンティーGWNF
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