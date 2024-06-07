ルイヴィトン ダミエ ラウンド ジップ ジッピー 長財布 ポルトフォイユ

ご覧いただき誠にありがとうございます☆是非ショップページもご覧くださいませ♪#IHARA～【即購入OK】の商品です～説明をご一読いただき、ご購入お願いいたします“金額のご提示”がない値引き交渉は、ご返答致しかねますお気持ち程度のお値下げは可能ですが、あまりにも大幅なお値下げは出来かねます。専用ページはメルカリ規約上基本的にお作りしておりません。あくまでもUSED品とお考えの上、ご購入くださいませ。写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。○古物商免許を取得しており全ての出品物は真贋済み正規品です。某有名リサイルショップ、鑑定済み古物市場等で購入した正規品になります。万が一偽物の場合は全額返金させていただきますので安心してご購入くださいませ。○状態【S】目立つ傷・汚れが無く美品【A】多少の傷・汚れがあるが程度良好の美品【B】多少の使用感があるがそこそこきれいな品【BC】一般的な使用感のある品【C】傷・汚れがあり使用感を感じる品【D】とても使用感を感じる品【B~BC】USED品にて細かい傷、汚れがございます。ヴィンテージ特有のヤケございます。一部糸解れございます。画像を良く確認の上、ご購入くださいませ。※あくまでもUSED品ということをご理解の上ご購入をお願い致します。すり替え防止の為、基本的に返品は受け付けておりません。些細な事でも気になる事はコメントからご質問くださいませ。※付属品等、写真に掲載されてる箱やカード等は記載がない場合は付属しません。○カラーブラウン○配送緩衝材等、輸送専用袋に入れての簡易包装にて発送いたします。



LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ クレマンス ダミエ ローズバレリーヌ N41626 ラウンドファスナー長財布 ジッピーウォレット PVC レザー ブラウン ピンク レディース



LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ クレマンス ダミエ ローズバレリーヌ N41626 ラウンドファスナー長財布 ジッピーウォレット PVC レザー ブラウン ピンク レディース



LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ クレマンス ダミエ ローズバレリーヌ N41626 ラウンドファスナー長財布 ジッピーウォレット PVC レザー ブラウン ピンク レディース



美品！ ルイヴィトン ダミエ エベヌ ジッピーウォレット ラウンド ...



Amazon | [ルイヴィトン] 長財布(ダミエアズール) PORTEFEUILLE ZIPPY ポルトフォイユ ジッピー ジッピーウォレット ラウンドファスナー N60019 [並行輸入品] | バッグ・財布



ルイヴィトン LOUIS VUITTON 長財布 ジッピー・ウォレット N60015 ラウンドファスナー式 ダミエ



ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ クレマンス ラウンドファスナー ...



【中古】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ クレマンス ラウンドファスナー 長財布 ブラウン/レッド PVC by



Amazon | [ルイヴィトン] 長財布(ダミエアズール) PORTEFEUILLE ZIPPY ...



【正規紙袋無料】 ルイヴィトン 長財布 新品 レディース ラウンドファスナー ポルトフォイユ クレマンス ダミエ アズール N61264 LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ビトン 新作 ブランド 正規品 ギフト プレゼント 2023年 ルイビトン ビトン 2023 ギフト



Brand Max】ルイヴィトン・ヴィトン・エルメス・シャネル・カルティエ ...



中古】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン モノグラム リバース ...



Amazon | ルイヴィトン LOUIS VUITTON キャンバス 長財布 拡張可能 ラウンドファスナー ジッピー ウォレット ヴェルティカル ダミエ グラフィット N63095 [並行輸入品] | LOUIS VUITTON(ルイヴィトン) | 財布



LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ クレマンス ダミエ ローズバレリーヌ N41626 ラウンドファスナー長財布 ジッピーウォレット PVC レザー ブラウン ピンク レディース



Brand Max】ルイヴィトン・ヴィトン・エルメス・シャネル・カルティエ ...