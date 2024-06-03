アダムエロペ 半袖 カットソー

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商品詳細
購入後、3〜4回程数時間着用しましたが、色々と似たような物が増えてしまったため出品致しました。デニムと合わせると小慣れた雰囲気に、また黒と合わせると大人な雰囲気になり、とても使いやすいと思います。また、ゆったりとした袖丈で二の腕も気にならないです^_^⚫︎折り畳んで収納していたため、畳ジワがございます。⚫︎また、発送も圧縮しての発送とさせて頂きます。どうぞご了承下さいませ。特に目立つ傷や汚れはございませんが、上記⚫︎印部分・自宅保管の旨をご理解・ご了承頂き、ご希望の方がいらっしゃいましたらいかがでしょうか。柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/response581242.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce761155.html
http://narcologia.ru/goods/approximate900120.html
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