アダムエロペ 半袖 カットソー

購入後、3〜4回程数時間着用しましたが、色々と似たような物が増えてしまったため出品致しました。デニムと合わせると小慣れた雰囲気に、また黒と合わせると大人な雰囲気になり、とても使いやすいと思います。また、ゆったりとした袖丈で二の腕も気にならないです^_^⚫︎折り畳んで収納していたため、畳ジワがございます。⚫︎また、発送も圧縮しての発送とさせて頂きます。どうぞご了承下さいませ。特に目立つ傷や汚れはございませんが、上記⚫︎印部分・自宅保管の旨をご理解・ご了承頂き、ご希望の方がいらっしゃいましたらいかがでしょうか。柄・デザイン···無地



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