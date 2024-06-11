ドレステリア　バルーン　スリーブ　ブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



DRESSTERIOR - 富岡佳子さん着用☆即完売☆ドレステリア☆バルーン ... DRESSTERIOR - 富岡佳子さん着用☆即完売☆ドレステリア☆バルーン ...



DRESSTERIOR ドレステリア バルーンスリーブ 白襟ブラウス 38 爆売り ... DRESSTERIOR ドレステリア バルーンスリーブ 白襟ブラウス 38 爆売り ...



【2WAY】バルーンスリーブブラウス 【2WAY】バルーンスリーブブラウス



ドレステリア DRESSTERIOR 【2WAY】バルーンスリーブブラウス ... ドレステリア DRESSTERIOR 【2WAY】バルーンスリーブブラウス ...

【端正な襟とバル―ンスリーブが程よいバランスのブラウス】38(M):着丈57cmB100cm裄丈56cm＜商品説明＞今年らしいバルーンスリーブで一枚で存在感があるハーフスリーブブラウス。ウエストタックの程良いペプラムシルエットが女性らしい一枚です。襟は取り外しが可能で、取り外すとスタンドカラーとして雰囲気を変えて楽しめます。＜素材説明＞柔らかな雰囲気と上品な張り感を持つ、ポリエステルとコットンを交織したキレイめな印象の生地を使用。シワになりにくく、手洗いが可能です。肌離れも良く夏にもさらっとした着心地です。※袖裏部分のみ裏地あり折り畳んで発送。自宅保管なのでご了承ください。洗濯→着用半日→洗濯です。＜着こなし・スタイリングのおすすめなど＞一枚でボリューム感のある華やかなブラウスなので、シンプルなパンツが好相性。ワイドパンツなどボトムスにボリュームのあるアイテムとのスタイリングや、デニムやカーゴパンツとのリラクシー感のある雰囲気もおすすめです。素材···コットン、ポリエステルカラー···ネイビー、ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋