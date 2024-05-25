ラルフローレン 長袖 ストライプシャツ ブラック×ホワイト

美品（1シーズン数回着用）RALPHLAURENラルフローレン長袖ストライプシャツブラック×ホワイト細身のシャープなデザインです。【サイズ】表記:6 165/92A（L相当） 実寸値をご確認下さい。 肩幅 約38㎝ 袖丈 約59㎝ 身幅 約45㎝ 身丈 約64㎝ 素人採寸ですので若干の誤差はお許しください。自宅保管。張りのあるシャツで、一枚でビシッと決まります。スーツの下に着てもかっこいいです。綿100%で 手洗い可能袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···ブラック色···ホワイト



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