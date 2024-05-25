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ラルフローレン 長袖 ストライプシャツ ブラック×ホワイト
商品番号 A93871956124
商品名

ラルフローレン 長袖 ストライプシャツ ブラック×ホワイト
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品（1シーズン数回着用）RALPHLAURENラルフローレン長袖ストライプシャツブラック×ホワイト細身のシャープなデザインです。【サイズ】表記:6　　　　　165/92A（L相当）　　　　　　実寸値をご確認下さい。　　　　　肩幅　　　　約38㎝　　　　　袖丈　　　　約59㎝　　　　　身幅　　　　約45㎝　　　　　身丈　　　　約64㎝　素人採寸ですので若干の誤差はお許しください。自宅保管。張りのあるシャツで、一枚でビシッと決まります。スーツの下に着てもかっこいいです。綿100%で　手洗い可能袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···ブラック色···ホワイト
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