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Tシャツ　カットソー
商品番号 V26503995723
商品名

Tシャツ　カットソー
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セリーヌのコットンTシャツ、深めの赤色です。薄手の生地ですがお色が濃いのでインナー無しで着られます。着用回数は2〜3回ですが、保管時のたたみジワ等ございますので気になる方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/seamless260229.html
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