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ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア　Tシャツ
商品番号 L75526819949
商品名

ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア　Tシャツ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッドアングロマニア
特別価格 税込 1,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドANGLOMANIAアングロマニアピンク色Tシャツ赤色プリントサイズXS着丈前身48センチ後身45センチ肩幅32センチ　身幅37センチ袖丈13センチ（素人採寸　誤差あり）傷、汚れはないつもりです。が中古・素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方ご検討よろしくお願いします。#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#オーヴ#NANAデザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖
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