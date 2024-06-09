ムーミン　パペット　DVD

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商品詳細
ムーミンパペットアニメーションDVDスペシャルBOXです。3000セット限定生産。7枚組。原作者のトーベ・ヤンソン監修「ムーミン」のパペット版アニメーション。シリーズ全78話収録。シール、小冊子付き。箱が一部破けています。
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