left alone レフトアローン　Tシャツ　Mサイズ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）肩幅：47身幅：52袖丈：20着丈：68新品未使用レフトアローン leftaloneMサイズタグ付き素人管理ですので、神経質な方はご遠慮下さい。基本的に返品・返金対応しておりません。なにかある際にはコメント下さい。なるべく早く対応します。古着