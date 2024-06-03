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HUGO BOSS　白Tシャツ　試着のみ
商品番号 O94801284165
商品名

HUGO BOSS　白Tシャツ　試着のみ
ブランド名 ヒューゴボス
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HUGOBOSSのTシャツ白です。HUGOのマークも刺繍がしてあり高級感があります。普通のTシャツと差つきます。Ｍsizeを購入しましたが作りが大きく似合わなく泣く泣く出品です。肩幅54着丈74カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋
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