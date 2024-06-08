ニット プルオーバー トップス ブラウス プリーツ ノースリーブ ベスト ...

#Uネック#異素材ミックス#DOLLUPOOPSコットンとニットの異素材ミックスケーブルニットブラウス、ニット部分はケーブル編み、身頃下はプリーツのふんわり立体感のあるデザイン程よくゆるさのあるサイズ感、白Tやシャツなどのインナーを着てベストとしても◎お色はネイビーsize38、ゆったりM相当脇下身幅約46cm(伸縮性あり)、首元〜裾約73cm1度着用、サイズが大きく自宅保管しておりましたまだまだご活用頂けますお色違いのオレンジも出品中お値下げ不可、プロフ必ずご確認下さい送付前に再度確認はしておりますが見落としある場合があります。完璧をお求めの方、ジャッジの厳しい方は購入しないでください。宅急便コンパクトに入るように折り畳みコンパクトにして発送します。発送時のシワなどはご容赦下さい。簡易包装です。撮影時の照明加減により、実物とのお色味に差がある場合がございます。セオリー、プラステ、エンフォルド、アナイ、アドーア、ドゥロワー、ユナイテッドトーキョー、ビームス、ドゥーズィエムクラス、フレイアイディー、ユナイテッドアローズ、バーニーズニューヨーク、トゥモローランド、シップス、アーバンリサーチ、エストネーション、イエナ、ミラオーウェン、ロペ、スコットクラブ、ジャーナルスタンダードお好きな方にカラー···ブラック袖丈···袖なしネック···Uネック季節感···春、夏、秋



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