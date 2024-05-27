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掛軸　白鷺　しらさぎ　山口芳月
商品番号 M95232011007
商品名

掛軸　白鷺　しらさぎ　山口芳月
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 15,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家族のコレクションです7年ほど前に購入し保管していました幅54.5×長さ約189cm1箇所、経年によるシミがありました肉筆画#山口芳月トップアートより購入しましたよろしくお願いいたします絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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