掛軸　白鷺　しらさぎ　山口芳月

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商品詳細
家族のコレクションです7年ほど前に購入し保管していました幅54.5×長さ約189cm1箇所、経年によるシミがありました肉筆画#山口芳月トップアートより購入しましたよろしくお願いいたします絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物
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