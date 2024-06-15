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USA製　オリジナルビンテージ　フォトプリント　バッグ　トランク
商品番号 C69746469041
商品名

USA製　オリジナルビンテージ　フォトプリント　バッグ　トランク
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,996 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フォトプリントのシャツは、たまに見かけますが、こちらのバッグについては、私が所持しているこれしか見つけた事はありません（笑）ハリウッドフォトプリント！！珍品中の珍品かと思います。シャツより少し色が明るめとなっています。ファスナーの滑りが少し悪いです。ユーズド感、使用に伴う劣化、サイズ46×30×15
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