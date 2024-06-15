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- USA製 オリジナルビンテージ フォトプリント バッグ トランク
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商品詳細
フォトプリントのシャツは、たまに見かけますが、こちらのバッグについては、私が所持しているこれしか見つけた事はありません（笑）ハリウッドフォトプリント！！珍品中の珍品かと思います。シャツより少し色が明るめとなっています。ファスナーの滑りが少し悪いです。ユーズド感、使用に伴う劣化、サイズ46×30×15
http://narcologia.ru/goods/message777527.html
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