jouetie ジュエティ ランチコート ムートン アイボリー

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昨年の冬頃購入しましたが、系統が変わったため、出品いたします。定価：11,000円2、3度着用しただけで、目立った汚れなどはありません。一番上のボタンが少し緩い気がしますが、ボタンを開けて着た方が可愛いかと思いますので、あまり気にならないかと思います。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。お値下げ交渉承ります。即購入⭕️#jouetie#ジュエティ#アウター#アイボリー