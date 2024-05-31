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jouetie ジュエティ ランチコート ムートン アイボリー
商品番号 A29694987479
商品名

jouetie ジュエティ ランチコート ムートン アイボリー
ブランド名 ジュエティ
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年の冬頃購入しましたが、系統が変わったため、出品いたします。定価：11,000円2、3度着用しただけで、目立った汚れなどはありません。一番上のボタンが少し緩い気がしますが、ボタンを開けて着た方が可愛いかと思いますので、あまり気にならないかと思います。自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。お値下げ交渉承ります。即購入⭕️#jouetie#ジュエティ#アウター#アイボリー
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ランチコート
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jouetie（ジュエティ）の「ランチコート【ムートンコート】（ムートン ...
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ランチコート[品番：MKSW0039295]｜jouetie（ジュエティ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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